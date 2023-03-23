الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء منخفضة بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأربعاء متخلية عن ‏مكاسبها السابقة، في أعقاب صدور قرار الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات ‏رئيسه “جيروم باول”.‏



قرار الاحتياطي الفيدرالي



في بيانه الرسمي، قرر الاحتياطي الفيدرالي رفع معدلات الفائدة بواقع 25 نقطة ‏أساس إلى نطاق 4.75% و5%، مقابل نطاق سابق بين 4.5% و4.75%. ‏



وتعتبر هذه الزيادة التاسعة على التوالي في معدلات الفائدة الأمريكية منذ بدء دورة ‏تشديد السياسة النقدية الحالية في مارس من عام 2022.‏



وشدد الفيدرالي على أن النظام المصرفي الأمريكي سليم وقوي، موضحًا أن ‏التطورات الأخيرة من المرجح أن تؤدي إلى شروط ائتمانية أكثر تشديدا وصرامة ‏بالنسبة للأفراد والشركات الأمر الذي سيؤثر بدوره على النشاط الاقتصادي ‏والتضخم.‏



وأضاف البيان: “ستراقب لجنة السوق المفتوحة بالفيدرالي البيانات الصادرة وتقيم ‏الآثار المترتبة على السياسة النقدية، نتوقع أن بعض السياسة المتشددة الإضافية قد ‏تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف مقيد بشكل كاف لإعادة التضخم نحو ‏المستوى المستهدف بنسبة 2%”.‏



وخفض الفيدرالي توقعاته للنمو الاقتصادي في العامين الجاري والمقبل، متوقعًا ‏زيادة إضافية واحدة لمعدلات الفائدة هذا العام حيث يرى أن الناتج المحلي الإجمالي ‏للولايات المتحدة سوف يسجل نمواً بنسبة 0.4% في العام الجاري مقارنة بتوقعات ‏سابقة صادرة في ديسمبر بنمو 0.5%، كما خفض توقعاته للنمو الاقتصادي في ‏العام المقبل إلى 1.2% من 1.6% سابقًا، لكنه رفع توقعاته للنمو في عام 2025 ‏إلى 1.9% من 1.8% في تقديرات سابقة.‏



وعلاوة على ذلك، خفض الفيدرالي توقعاته لمعدل البطالة في العام الجاري إلى ‏‏4.5% من 4.6% سابقًا، لكنه ثبت تقديراته في العام المقبل عند 4.6%.‏



وفيما يتعلق بتوقعات معدلات الفائدة، ثبت الاحتياطي الفيدرالي توقعاته لمعدل الفائدة ‏هذا العام عند 5.1%، ما يشير إلى زيادة واحدة إضافية، لكنه رفع توقعاته للفائدة ‏في عام 2024 عند 4.3% مقابل تقديرات سابقة بلغت 4.1%.‏



تصريحات باول



قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” إنه من غير المحتمل التحول ‏لخفض معدلات الفائدة الأمريكية هذا العام، مشيرًا إلى إمكانية مواصلة رفع الفائدة ‏وعلق في مؤتمر صحفي قائلا: “إذا كان هناك حاجة لرفع معدلات الفائدة، فإننا ‏سنقوم بذلك، في النهاية، سنقوم بكل ما يلزم لإعادة التضخم نحو المستهدف”.‏



وأضاف “لكني أعتقد أننا نشهد احتمالية حدوث تشديد ائتماني في الوقت الحالي ‏نتيجة المشاكل المصرفية، وهو ما قد يحل بديلًا عن رفع معدلات الفائدة”.‏



وأشار “باول” إلى أنه في حال استمرار الاقتصاد كما يتوقع صانعو السياسة، فإنه ‏لن يكون هناك أي سبب لخفض معدلات الفائدة في العام الجاري.‏



وعند الإغلاق، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.6% (نحو ‏‏530 ‏نقطة) ‏إلى 32030 نقطة، وبلغ أعلى ‏مستوى عند 32761 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏32020 نقطة.‏



وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% (حوالي 66 ‏نقطة) ‏إلى 3937 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند ‏‏4039 نقطة ‏وأقل ‏مستوى ‏عند ‏‏3936 نقطة.‏



وهبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 1.6% (حوالي 190 نقطة) إلى 11670 نقطة.