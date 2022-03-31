انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء للمرة الأولى في خمس جلسات عقب بيانات اقتصادية متضاربة.

وأظهرت القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نموا بنسبة 6.9% في الربع السنوي الأخير من العام الماضي، وهو ما جاء دون التوقعات بتحقيق نمو بنسبة 7%.

هذا، وقد أضاف القطاع الخاص في الولايات المتحدة 455 ألف وظيفة في شهر مارس بما اتفق مع توقعات المحللين.

وتأتي هذه البيانات قبيل الإعلان عن تقرير الوظائف الشهري الرئيسي يوم الجمعة المقبل عن مارس الجاري وسط توقعات بمزيد من التحسن في وتيرة التوظيف.

وعلى صعيد الأزمة الأوكرانية، تضاربت الأنباء حول إحراز تقدم من عدمه في مفاوضات السلام الجارين بين موسكو وكييف في تركيا.

وذكرت مصادر بالكرملين بأن الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” أمر بتحصيل مدفوعات النفط والغاز بالروبل، لكن ذلك لن يحدث بشكل فوري.

وفي ختام التداولات، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% إلى 35228 نقطة.

وانخفض “ناسداك” بنسبة 1.2% إلى 14442 نقطة، بينما تراجع “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.6% إلى 4602 نقطة.