الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مستقرة بعد افتتاحية قوية

طرأت تغيرات طفيفة على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بعد افتتاحية قوية ‏حيث تتجه وول ستريت لوقف مسيرة المكاسب.‏



يأتي ذلك بعد أن حقق ناسداك وستاندرد آند بورز 500 مكاسب للجلسة الثامنة على ‏التوالي، وهي أطول مسيرة صعود منذ نوفمبر عام 2021.‏

أداء الأسهم الأمريكية



من جانبه، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”، بأن المركزي ‏الأمريكي يجب أن يكون مستعدًا للتفكير فيما هو أبعد من عمليات المحاكاة القائمة ‏على الرياضيات المعقدة والتي يستخدمها تقليديًا للتنبؤ بمسار الاقتصاد. ‏



وذكر “باول” خلال حفل الذكرى المئوية لتأسيس قسم البحوث والإحصاء التابع ‏لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء: “يجب أن تكون الصرامة الفكرية مقترنة ‏بالمرونة وخفة الحركة”. ‏



وأشار “باول” إلى أحداث مثل الأزمة المالية العالمية أو جائحة فيروس كورونا، ‏كأدلة على الحركات غير المتوقعة للاقتصاد، مضيفًا أنه يتعين على المتنبئين في ‏تلك الأوقات أن يفكروا بمنأى عن النماذج. ‏



وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي في ختام تعاملات الأربعاء بنسبة 0.12% (ما يعادل 40.33 نقطة) إلى 34112.27 نقطة. وصعد ‏مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.10% (ما يعادل 4.40 نقاط) إلى 4382.78 نقطة، ‏في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8% (ما يعادل 10.56 نقطة) إلى 13650.41 ‏نقطة.‏