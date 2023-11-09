الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مستقرة بعد افتتاحية قوية

طرأت تغيرات طفيفة على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء بعد افتتاحية قوية حيث تتجه وول ستريت لوقف مسيرة المكاسب.
يأتي ذلك بعد أن حقق ناسداك وستاندرد آند بورز 500 مكاسب للجلسة الثامنة على التوالي، وهي أطول مسيرة صعود منذ نوفمبر عام 2021.
أداء الأسهم الأمريكية
من جانبه، صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول”، بأن المركزي الأمريكي يجب أن يكون مستعدًا للتفكير فيما هو أبعد من عمليات المحاكاة القائمة على الرياضيات المعقدة والتي يستخدمها تقليديًا للتنبؤ بمسار الاقتصاد.
وذكر “باول” خلال حفل الذكرى المئوية لتأسيس قسم البحوث والإحصاء التابع لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء: “يجب أن تكون الصرامة الفكرية مقترنة بالمرونة وخفة الحركة”.
وأشار “باول” إلى أحداث مثل الأزمة المالية العالمية أو جائحة فيروس كورونا، كأدلة على الحركات غير المتوقعة للاقتصاد، مضيفًا أنه يتعين على المتنبئين في تلك الأوقات أن يفكروا بمنأى عن النماذج.
وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي في ختام تعاملات الأربعاء بنسبة 0.12% (ما يعادل 40.33 نقطة) إلى 34112.27 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.10% (ما يعادل 4.40 نقاط) إلى 4382.78 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.8% (ما يعادل 10.56 نقطة) إلى 13650.41 نقطة.