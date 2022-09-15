الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة بقيادة أسهم التكنولوجيا والنمو

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية ارتفاعاً اليوم، بقيادة أسهم التكنولوجيا والنمو ، عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.

فقد أغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعاً 30.12 نقطة، بما يعادل 0.10 %, ليغلق عند 31135.09 نقطة, فيما صعد مؤشر ناسداك المجمع 86.11 نقطة أو 0.74 %, ليغلق عند 11719.68 نقطة.

صعود الأسهم الأمريكية

وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 13.32 نقطة أو 0.34 %, ليغلق عند 3946.01 نقطة.

وكانت خمسة من 11 قطاعًا رئيسيًا لمؤشر “ستاندرد آند بورز” قد سجلت ارتفاعا، يقودها ارتفاع بنسبة 3.2٪ في قطاع الطاقة، حيث انتعشت أسعار النفط بنسبة 2٪ تقريبًا بسبب مخاوف الإمداد.

وقد ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا والنمو مثل: “أمازون وتيسلا وأبل”، بين 0.9٪ و 1.3٪ بعد الانخفاضات الرئيسية الثلاثاء.

وسجلت المؤشرات الرئيسية الثلاثة يوم الثلاثاء أكبر انخفاض بالنسبة المئوية في يوم واحد منذ يونيو 2020، حيث عزز تقرير أسعار المستهلك الرهانات على أن البنك المركزي الأمريكي سيمضي قدمًا في زيادة أسعار الفائدة الثالثة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساسية الأسبوع المقبل.

وكانت بيانات التضخم اليوم- الأربعاء- أكثر اعتدالًا، حيث أظهرت انخفاض أسعار المنتجين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، و انخفضت أسعار البنزين أكثر، لكنها لم تكن كافية للمستثمرين لإعادة النظر في موقف بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.