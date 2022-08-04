الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية، جلسة تداول الأربعاء 3 أغسطس 2022، على ارتفاع، بدعم من بيانات اقتصادية إيجابية قلصت المخاوف حيال الركود الاقتصادي.

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1.3%، أو ما يعادل 416 نقطة، مسجلاً مستوى 32812 نقطة.

كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 1.6% أو ما يعادل 64 نقطة، مسجلاً مستوى 4155 نقطة.

وزاد أيضاً مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.6%، أو ما يعادل 319 نقطة، مسجلاً مستوى 12668 نقطة.

ارتفع سهم «باي بال» بنسبة 9.2% بعد إعلان تحقيق إيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في تصريحات لمحطة «سي إن بي سي»، إنه لا يعتقد أن الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود حالياً، لكنه شدد على أهمية استمرار رفع الفائدة لحين تباطؤ التضخم.

الأسهم الأوروبية

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، خلال جلسة الأربعاء 3 أغسطس 2022، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.5% ما يعادل نقطتَين، مسجلاً مستوى 438 نقطة، كما صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1%، أو ما يعادل 62 نقطة، مسجلاً مستوى 6472 نقطة.

وزاد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.03% بنحو 138 نقطة عند 13587 نقطة، وصعد مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.5% بنحو 36 نقطة مسجلاً مستوى 7445 نقطة.

وفي اليابان، صعد مؤشر «نيكي» بنسبة 0.5% مسجلاً مستوى 27741 نقطة، كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3% عند مستوى 1930 نقطة.