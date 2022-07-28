الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة بعد قرار رفع الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة تداولات الأربعاء، وصعد مؤشر داو جونز بنسبة 1.4% أو ما يعادل 436 نقطة ليصل إلى 32.197 ألف نقطة عند الإغلاق

صعود الأسهم الأمريكية

وسجل مؤشر S&P 500 ارتفاعًا 2.6% أو 102 نقطة عند 4023 نقطة، كما صعد ناسداك بنحو 4.06% أو 469 نقطة مسجلًا 12.032 ألف نقطة.

جاء ذلك بعد رفع معدل الفائدة وعقب تصريحات لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدراليوقال جيروم باول إن الاحتياطي الفيدرالي سيتجه إلى إبطاء وتيرة رفع معدل الفائدة مع استمرار تشديد السياسة النقدية بشكل إضافي، مشيرًا إلى أنه قد يكون من المناسب رفع الفائدة 75 نقطة أساس في اجتماع شهر سبتمبر، لكنه شدد على أن الأمر سيتوقف على البيانات الاقتصادية.

ورفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدل الفائدة 75 نقطة أساس للاجتماع الثاني على التوالي، ليصل إلى نطاق بين 2.25% و2.50%.

واستبعد باول فكرة أن الاقتصاد الأمريكي يشهد حالة ركود حالياً، معتبرًا أن قوة سوق العمل لا يمكن أن تتزامن مع ركود اقتصادي.

وعلى جانب آخر، ارتفع سهم ألفابت بنسبة 7.7% بعد إعلان تحقيق إيرادات قوية لأعمال محرك البحث جوجل في الربع الثاني من العام الجاري،

كما صعد سهم مايكروسوفت 6.7% بعد ارتفاع إيرادات وحدة الحوسبة السحابية و أزور بنسبة 40%.