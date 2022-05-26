الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء، وزادت مكاسبها قليلا بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي.

وكشف محضر اجتماع الفيدرالي أن أعضاء البنك المركزي يرون ضرورة للإسراع من وتيرة رفع الفائدة للسيطرة على الضغوط التضخمية المتصاعدة والتي تجاوزت اعلى مستوياتها في أربعة عقود.

تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأمريكي قد قرر في اجتماع هذا الشهر رفع الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى النطاق بين 0.75% و1.00%.

وارتفع مؤشر طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال أبريل دون توقعات بارتفاع نسبته 0.6%.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.6% إلى 32120 نقطة، وارتفع “ناسداك” بنسبة 1.5% إلى 11434 نقطة، فيما ارتفع “إس أند بي 500” الأوسع نطاقا بنسبة 0.9% إلى 3978 نقطة.