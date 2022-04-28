الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة وسط متابعة نتائج الشركات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية جلسة تداول الأربعاء، وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 62 نقطة تقريبًا عند 33.301 ألف نقطة، كما صعد مؤشر “S&P 500” بنفس النسبة أو ما يعادل 9 نقاط تقريبًا عند 4183 نقطة.

في حين استقر مؤشر “ناسداك” عند 12.488 ألف نقطة، بعدما سجل أمس أكبر خسارة يومية منذ عام 2020.

جاء ذلك في ظل مع متابعة المستثمرين لنتائج أعمال الشركات خلال الربع الأول من هذا العام وتوقعات الزيادة الحادة للفائدة الأمريكية هذا العام لمواجهة التضخم.

الأسهم الأمريكية ترتفع

وواجهت أسهم “وول ستريت” بعض الضغوط مع تزايد المخاوف حيال استمرار ارتفاع الأسعار والتداعيات المحتملة للحرب الروسية الأوكرانية وتفشي جائحة “كورونا” في الصين على الاقتصاد العالمي.

وعلى صعيد الأسهم الفردية، يواصل سهم “مايكروسوفت” الارتفاع عند الإغلاق مدعومًا من نتائج الأعمال الإيجابية بعد ارتفاع الإيرادات وتجاوز الأرباح للتوقعات، ما دفع السهم للارتفاع 4.8% عند الإغلاق.

كما ارتفع سهم “فيزا” بنحو 6.4% عند الإغلاق، بعد تجاوز أرباح الشركة وإيراداتها توقعات الأسواق خلال الربع الماضي.

وأوضحت “فيزا” أنه لا يوجد تأثير واضح للتضخم واضطرابات سلسلة التوريد على المدفوعات العالمية.

وسجل سهم “جنرال موتورز” ارتفاعًا بنحو 1.6%، بعد أن تراجعت أرباح شركة صناعة السيارات في الربع الأول من العام الجاري وسط زيادة التكاليف وتعقد أزمة سلاسل الإمدادات.