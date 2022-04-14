أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الأربعاء على ارتفاع، مع متابعة المستثمرين نتائج أعمال الشركات وتقييم البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 1% أو ما يعادل 344 نقطة ليغلق عند مستوى 34564 نقطة، كما ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقًا 1% أو ما يعادل 49 نقطة عند 4446 نقطة.

وارتفع مؤشر «ناسداك» لشركات التكنولوجيا بنسبة 2% أو ما يعادل 272 نقطة عند 13643 نقطة.

حققت أسهم شركات السفر مكاسب كبيرة؛ بدعم من توقعات «دلتا إيرلاينز» بارتفاع الطلب على السفر، هذا العام، رغم زيادة التكاليف.

وقفز سهم «أمريكان إيرلاينز» بأكثر من 10%، كما ارتفع سهما «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» بنحو 6.2% و5.6% على الترتيب، فيما سجل سهم «ساوث ويست إيرلاينز» ارتفاعًا بنسبة 7.5%

فيما تراجع سهم «جيه بي مورجان» بنحو 3.2% عند الإغلاق، بعد تراجع أرباح وإيرادات المصرف الأمريكي، خلال الربع الأول من العام الحالي.