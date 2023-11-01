الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة وسط تثبيت أسعار الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في ختام أولى جلسات شهر نوفمبر، اليوم الأربعاء، مع هبوط عوائد السندات بشكل حاد، إثر تثبيت أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي عند النطاق الحالي، والذي يتراوح بين 5.25% و5.50%، خلال اجتماع السياسة النقدية والذي استمر يومين.

تثبيت أسعار الفائدة

ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.65% أو 221 نقطة إلى 33274 نقطة، بدعم من زيادة أسهم شركات “كاتربيلر” (CAT) ومايكروسوفت و”إنتل” بنسبة 2.55% و2.35% و2.15% على التوالي.

وزاد مؤشر “S&P 500” بنحو 1% تقريبًا بما يعادل 44 نقطة عند 4237 نقطة، كما صعد مؤشر “ناسداك” بنحو 1.65% بما يعادل 210 نقاط عند 13061 نقطة.