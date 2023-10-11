الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة مع تراجع عوائد السندات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات جلسة الأربعاء المتقلبة، مع تراجع عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات لتلامس أدنى مستوياتها خلال أسبوعين، واستيعاب المستثمرين فحوى محضر الفيدرالي، والذي أشار لاحتمال زيادة أسعار الفائدة هذا العام.

تراجعت عوائد السندات

وفي نهاية التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 65 نقطة إلى 33804 نقاط، بعد أن انخفض خلال التداولات إلى 33612 نقطة.

وزاد مؤشر “S&P 500” بنحو 0.45% بما يعادل 18 نقطة عند 4376 نقطة، وحدّ من مكاسبه تراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.35%.

كما صعد مؤشر “ناسداك” بنحو 0.7% بما يعادل 96 نقطة عند 13659 نقطة، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة منذ التاسع عشر من سبتمبر.

بينما هبط سهم الألمانية “بيركنستوك- Birkenstock Holding” للأحذية، بنسبة 12.9% إلى 40.06 دولار، عقب طرحه للتداول العام في بورصة نيويورك اليوم تحت الرمز “BRIK”، ليتراجع دون سعر الاكتتاب البالغ 46 دولارًا.