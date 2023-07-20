الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة وسط التفاؤل بنتائج الأعمال

شهدت الأسهم الأمريكية ارتفاعًا في نهاية جلسة الأربعاء، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة في ظل التفاؤل بنتائج الأعمال الفصلية للبنوك والشركات.

وأظهرت البيانات اليوم تباطؤًا غير متوقع في سوق الإسكان بالولايات المتحدة، حيث تراجعت وتيرة عمليات البدء في بناء المنازل بنسبة 8% خلال يونيو، كما انخفضت وتيرة تصاريح بناء المنازل بنسبة 3.7%، الأمر الذي عزز من انتقال تأثير تشديد السياسة النقدية للاقتصاد الأمريكي، ورجح قرب انتهاء دورة رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

التفاؤل بنتائج الأعمال الفصلية

وواصلت أسهم البنوك ارتفاعها، حيث ارتفع مؤشر البنوك في “S&P 500” بنسبة 1.75%، للجلسة الثالثة على التوالي من المكاسب والثامنة خلال التسع الماضية، وفق ما أفادت رويترز.

وصعدت أسهم بنوك “إم آند تي” و”فيرست هواريزون” و”بانكورب” و”سيتيزنز” بنسبة 2.5% و0.3% و6.35% و6.4% على التوالي، بعد الإعلان عن الاستقرار في حجم ودائعها الفصلية.

وارتفع سهم “آبل” بنسبة 0.7% ليسجل رقمًا قياسيًا بعد أن لامس 198.23 دولار، إثر التفاؤل بتقارير عن جهود صانعة الجوالات في مجال الذكاء الاصطناعي لإطلاق “آبل جي بي تي”.

وارتفع سهم “كارفانا” بنسبة 40.5% بعد أن أبرم تاجر تجزئة السيارات المستعملة صفقة مع معظم حاملي السندات لخفض ديونه المستحقة بأكثر من مليار دولار.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.3% أو 109 نقطة إلى 35061 نقطة، للجلسة الثامنة على التوالي وهي أطول سلسلة متتالية منذ سبتمبر 2019.

كما زاد”S&P 500″ بنحو 0.25% ما يعادل 10 نقاط عند 4565 نقطة، بينما استقر مؤشر “ناسداك” عند 14358 نقطة