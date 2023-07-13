الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة بدعم من تباطؤ التضخم

قفزت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، وسط ابتهاج المتعاملين ببيانات جديدة أظهرت تباطؤ التضخم إلى 3% خلال يونيو، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2021.

جاء ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد أن أثارت البيانات الجديدة الأمل في أن يتمكن مجلس الاحتياطي الفيدرالي من خفض التضخم دون دفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.

تباطؤ التضخم

ووصل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أعلى مستوى في 2023 وأعلى مستوى له منذ أبريل 2022.

وارتفع مؤشر السوق الواسع بنسبة 0.7%، وتداول مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 87 نقطة أو 0.3%، كما ارتفع المؤشر ناسداك المركب بنسبة 1.2% تقريبا.

وقفزت أسهم البنوك، وصعدت أسهم سيتي جروب وجولدمان ساكس بنحو 2%. كما حققت أسهم البنوك الإقليمية مكاسب، حيث أضافت كومريكا 2.7٪، وقفزت شركة زيون بانكوربوريشن 2.6٪.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 3٪ على أساس سنوي في يونيو.

وتوقع الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم داو جونز زيادة بنسبة 3.1٪. وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر بنسبة 0.2٪ الشهر الماضي، وهو أيضا أقل مما كان متوقعا.

ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك

علاوة على ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي – من دون أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة – أقل مما كان متوقعا.من المقرر تقديم بيانات يونيو لمؤشر أسعار المنتجين – وهو مقياس آخر للتضخم تمت مراقبته جيدا – يوم الخميس.

وتتم مراقبة كلا المؤشرين، والتي يرى المستثمرون أنها نذير محتملة لكيفية قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتحريك أسعار الفائدة في المستقبل.

وترى السوق فرصة بنسبة 94٪ تقريبا لرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع يوليو.

وقفز سهم «ميتا» 1.8% مخترقاً حاجز ال 300 دولار لأول مرة منذ أكثر من سنة.وقفز سهم «ميتا» 1.8% مخترقاً حاجز ال 300 دولار لأول مرة منذ أكثر من سنة.