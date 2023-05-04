الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة بعد تصريحات جيروم باول بشأن الفائدة

تخلت الأسهم الأمريكية عن مكاسبها لتغلق منخفضة اليوم الأربعاء بعدما أثارت تصريحات جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي تساؤلات لدى المستثمرين حول خطوة البنك التالية فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة.

وحافظت مؤشرات البورصة على مكاسبها في بادئ الأمر بعد بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي رفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية كما كان متوقعاً وأشار إلى أنه قد يوقف إجراءات رفع الفائدة مؤقتاً.

لكن باول قال في مؤتمر صحفي بعد صدور البيان أن الفيدرالي لا يزال يرى أن التضخم مرتفع أكثر مما ينبغي مضيفاً أنه من المبكر القول إن دورة رفع أسعار الفائدة قد انتهت.

تصريحات جيروم باول

تراجع مؤشر الداو جونز بنحو 0.8% أي ما يعادل 270 نقطة مسجلاً ثالث انخفاض يومي على التوالي ووصلت نسبة التراجع إلى أكثر من 2% منذ بداية الأسبوع.

كما فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستويات 4100 نقطة متراجعاً بنحو 0.5% وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنحو 0.5% ليغلق عند مستويات 12025 نقطة.

أسهم شركات الطاقة

تصدرت مؤشرات قطاع الطاقة الخسائر في المؤشرات الأمريكية في جلسة الأربعاء وبعد تصريحات رئيس الفدرالي الأمريكي.

إذ تراجع مؤشر قطاع الطاقة في الداو جونز بأكثر من 2%، كما تراجع مؤشر قطاع الطاقة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.9% .

وهبط سهم عملاق النفط تشيفرون بنحو 2% في جلسة 3 مايو مسجلاً أدنى إغلاق له في أكثر من شهر مع ازدياد التوقعات بتراجع الطلب على النفط مع تفاقم مخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي نتيجة الزيادات المتتالية في أسعار الفائدة .