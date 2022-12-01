الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة وسط توقعات بإبطاء رفع الفائدة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الأربعاء، 30 نوفمبر 2022، على صعود قوي، بعد صدور بيانات اقتصادية وعقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بشأن اتجاه الفيدرالي تقليص وتيرة رفع معدلات الفائدة مع الاقتراب من المستوى التقييدي اللازم للسيطرة على التضخم.

أداء الأسهم الأمريكية

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي، خلال تعاملات الأربعاء، بنسبة كبيرة بلغت 2.2%، أو ما يعادل 737 نقطة، مسجلاً 34589 نقطة.

كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 3.09% ما يعادل 122 نقطة مسجلاً مستوى 4080 نقطة.

وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 4.4% أو ما يعادل 484 نقطة مسجلاً مستوى 11468 نقطة.

واستفادت أسهم التكنولوجيا بشكل خاص من التفاؤل حيال إبطاء وتيرة رفع الفائدة الأمريكية، حيث صعد سهم «أبل» بنحو 4.9%، وزادت أسهم «أمازون» و«ألفابت» و«تسلا» بنحو 4.5% و6% و7.7%.

وفي ما يتعلق بالأسواق الأوروبية خلال جلسة الأربعاء، 30 نوفمبر 2022، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.5% ما يعادل 3 نقاط مسجلاً 440 نقطة، وصعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 1.04%، ما يعادل 69 نقطة، مسجلاً مستوى 6738 نقطة.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.3% ما يعادل 41 نقطة عند مستوى 14397 نقطة، وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.8%، ما يعادل 61 نقطة، مسجلاً 7573 نقطة. وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.2% عند مستوى 27.968 ألف نقطة، كما هبط استقر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% مسجلا 1985 نقطة.