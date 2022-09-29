الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء مرتفعة مع تحسن معنويات المستثمرين

استعادت مؤشرات الأسهم الأمريكية عافيتها مع نهاية جلسة تداول الأربعاء، 28 سبتمبر 2022، بدعم من تحسن معنويات المستثمرين، بعد إعلان بنك إنجلترا خطة لشراء سندات حكومية من أجل تهدئة الأسواق المالية، في تراجع عن سياسة التشديد النقدي التي انتهجتها معظم البنوك المركزية الكبرى لوقف تسارع التضخم.

صعود الأسهم الأمريكية الأربعاء

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال تعاملات، الأربعاء، بنسبة 1.9%، أو ما يعادل 548 نقطة، مسجلاً 29683 نقطة، ليستعيد جزء من عافيته بعد تراجعها خلال 6 جلسات متتالية.

كما صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 2%، أو ما يعادل 71 نقطة، مسجلاً مستوى 3719 نقطة.

وارتفع مؤشر «ناسداك» بنسبة 2.05%، أو ما يعادل 222 نقطة، مسجلاً مستوى 11051 نقطة.

تراجع العائد على سندات الخزانة

واستفاد سوق الأسهم الأمريكية من هبوط العائد على سندات الخزانة الأمريكية، حيث هبط العائد على الديون لآجل 10 سنوات أدنى 3.8% بعد أن تجاوز 4% في وقت سابق من اليوم لأول مرة منذ عام 2008.

وتراجع خلال جلسة تعاملات اليوم الأربعاء، سهم «أبل» بنسبة 1.3% بعد تقرير لوكالة «بلومبيرغ» أشار إلى أن شركة التكنولوجيا ألغت خططاً لزيادة إنتاج هاتف «آيفون».

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، خلال جلسة الأربعاء 28 سبتمبر 2022، ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.3%، ما يعادل نقطة واحدة، مسجلاً مستوى 389 نقطة، كما صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.2% بنحو 11 نقطة، مسجلاً مستوى 5765 نقطة.

وارتفع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.4% بنحو 43 نقطة عند مستوى 12183 نقطة، وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنحو 0.3%، أو ما يعادل 20 نقطة، مسجلاً 7005 نقاط.

وفي اليابان، هبط مؤشر «نيكي» بنسبة 1.5% عند مستوى 26.173 ألف نقطة، كما تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.9%، مسجلاً 1855 نقطة.