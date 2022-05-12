الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة لتمحو مكاسب سابقة

مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا ارتفع بنسبة 8.3%

الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة لتمحو مكاسب سابقة
أيمن عزام

أيمن عزام

1:43 ص, الخميس, 12 مايو 22

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الأربعاء ماحية مكاسبها السابقة التي حققتها بعد بيانات اقتصادية إيجابية.

وكشفت بيانات حكومية عن أن مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا ارتفع بنسبة 8.3% في أبريل على أساس سنوي بعد الارتفاع بنسبة 8.5% في مارس، لكنه تجاوز توقعات بارتفاع نسبته 8.1%.

وارتفع المؤشر على أساس شهري في أبريل بنسبة 0.3%، وعند استثناء السلع المتذبذبة كالطاقة والغذاء، يتبين أن التضخم في أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية قد ارتفع بنسبة 0.6% على أساس شهري وبنسبة 6.2% على أساس سنوي.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1% (نحو 326 نقطة) إلى 31834 نقطة.

 وهبط “ناسداك” بنسبة 3.2% (حوالي 373 نقطة) إلى 11364 نقطة.

و تراجع “إس أند بي 500” بنسبة 1.6% (حوالي 66 نقطة) إلى 3935 نقطة.

أيمن عزام

أيمن عزام

1:43 ص, الخميس, 12 مايو 22