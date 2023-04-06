الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وصعود «داو جونز»

سيطر الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الأربعاء، لكن “داو جونز” ارتفع وحيدًا، مع إشارات على ضعف الاقتصاد.

وفضل المستثمرون الابتعاد عن أسهم النمو، بعد بيانات اقتصادية أظهرت تباطؤ سوق العمل وتراجع النشاطين الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة، وفقًا لما أوردته رويترز.

صعود داو جونز

وتعرضت أسهم التكنولوجيا لضغوط هبوطية الأربعاء، لتتراجع أسهم “آبل” و”أمازون” و”تسلا” بنسبة 1.1% و2.7% و3.7% على الترتيب، كما انخفض سهم “إيه إم دي” لأشباه الموصلات بنحو 3.4%.

بينما صعد سهم “جونسون آند جونسون” بنسبة 4.5% بعد إعلان الشركة دفع 8.9 مليار دولار على مدى الـ25 عامًا المقبلة لتسوية اتهامات متعلقة بمنتجات تابعة لها.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو ما يعادل 80 نقطة عند 33.482 ألف نقطة.

بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.2% أو 10 نقاط إلى 4090 نقطة، وهبط “ناسداك” بنسبة 1.07% ما يعادل 129 نقطة مسجلًا 11.996 ألف نقطة.