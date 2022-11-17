الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة مع صدور نتائج أعمال محبطة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الأربعاء 16 نوفمبر 2022، على تراجع، مع صدور نتائج أعمال محبطة للمستثمرين، وسط ترقب آفاق السياسة النقدية.

تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي، خلال تعاملات الثلاثاء، بنسبة طفيفة بلغت 0.1%، أو ما يعادل 39 نقطة، مسجلاً 33553 نقطة.



كما هبط أيضا مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقا، بنسبة 0.8%، أو ما يعادل 33 نقطة، مسجلاً مستوى 3958 نقطة.



وانخفض مؤشر «ناسداك» بنسبة 1.5%، أو ما يعادل 174 نقطة، مسجلاً مستوى 11183 نقطة.

أداء الأسهم الأمريكية الأربعاء

تعرضت أسهم قطاع شركات التجزئة لضغوط هبوطية خلال تعاملات الأربعاء، بعد إعلان شركة “تارجت” هبوط صافي الربح بنحو 50% في الثلاثة أشهر المنتهية في أكتوبر، ما دفع السهم للتراجع بأكثر من 13%.



وقال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي “كريستوفر والر” إنه منفتح على فكرة تقليص وتيرة رفع معدلات الفائدة إلى 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر المقبل.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية خلال جلسة الأربعاء، 16 نوفمبر 2022، تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 1%، أو ما يعادل 4 نقاط، مسجلاً مستوى 430 نقطة، وتراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.5% ما يعادل 34 نقطة، مسجلاً مستوى 6607 نقاط.



وهبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1%، أو ما يعادل 144 نقطة عند مستوى 14234 نقطة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2% ما يعادل 18 نقطة، مسجلاً 7351 نقطة.



وفي اليابان، ارتفع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.1% عند مستوى 28.028 ألف نقطة، بينما استقر مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً مسجلاً 1964 نقطة.