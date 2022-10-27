الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة مع صعود «داو جونز» بنسبة طفيفة

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة تداولات الأربعاء، وصعد مؤشر “داو جونز” بنسبة طفيفة تعادل نقطتين ليصل إلى 31.839 ألف نقطة.

في حين انخفض مؤشر “S&P 500” بنحو 0.7% ما يعادل 28 نقطة مسجلًا 3830 نقطة، وهبط “ناسدك” بنسبة 2.04% أو 228 نقطة ليصل إلى 10.970 ألف نقطة.

جاء ذلك مع استمرار صدور نتائج أعمال الشركات وقبيل بيانات اقتصادية مرتقبة.

أداء الأسهم الأمريكية الأربعاء

وتأثرت معنويات المستثمرين في “وول ستريت” بتراجع أسهم قطاع التكنولوجيا بشكل خاص، بعد نتائج أعمال لعدة شركات جاءت مخيبة للآمال.

وهبط سهم “ألفابت” بنسبة 9.1%، بعد إعلان الشركة تحقيق إيرادات أقل من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، بالإضافة إلى تراجع عوائد الإعلانات لدى “يوتيوب”.

كما انخفض سهم “مايكروسوفت” بنحو 7.7%، مع تسجيل وحدة السحابة إيرادات دون التقديرات، وخفض الشركة تقديراتها بشأن الأداء هذا الربع.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يوم الخميس، بالإضافة إلى بيانات الدخل والإنفاق الشخصي يوم الجمعة.

وبالنظر إلى الأسواق الأوروبية، صعد مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 3 نقاط تقريبًا ليغلق عند 410 نقاط.

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.6% (+42 نقطة) مسجلًا 7056 نقطة، وصعد “داكس” الألماني 1.09% (+143 نقطة) عند 13.195 ألف نقطة، وزاد “كاك” الفرنسي 0.4% (+25 نقطة) إلى 6276 نقطة.

وفي اليابان، أغلق مؤشر “نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.7% إلى 27.431 ألف نقطة، كما زاد مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.6% إلى 1918 نقطة.