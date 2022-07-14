الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وسط تراجع معنويات المستثمرين

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الأربعاء على تراجع، بعد بيانات أظهرت تسارع التضخم لأعلى مستوى منذ عام 1981.

تراجع الأسهم الأمريكية

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 208 نقاط عند 30.772 ألف نقطة.

كما تراجع “S&P 500” بنحو 0.4% ما يعادل 17 نقطة ليسجل 3801 نقطة، وهبط “ناسداك” بنسبة 0.1% أو 17 نقطة ليصل إلى 11.247 ألف نقطة.

وتضررت معنويات المستثمرين في “وول ستريت” من بيانات التضخم عن شهر يونيو الماضي، والتي قد تدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع معدل الفائدة بشكل قوي.

وتوقع “بنك أوف أمريكا” ركودًا معتدلًا للاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من هذا العام، مع احتمالية ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6% في العام المقبل.

كما أظهر تقرير “بيج بوك” الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن العديد من المناطق أفادت بوجود تباطؤ في الطلب مؤخرًا، مع ارتفاعات ملحوظة للأسعار.