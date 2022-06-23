الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة عقب شهادة «جيروم باول» 

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية على نحو هامشي في ختام جلسة الأربعاء، عقب شهادة رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

الأسهم الأمريكية تتراجع

وأوضح باول، في شهادته أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ الأمريكي، أن البنك المركزي ملتزم بالسيطرة على التضخم ويمتلك الأدوات لتحقيق هذا الهدف، لكنه ألمح إلى إمكانية تعرض الاقتصاد للركود خلال مسعاه لكبح التضخم.

وأكد باول استيعاب الفيدرالي للتحديات التي يسببها التضخم المرتفع للأسر الأمريكية، وأشاد بقوة سوق العمل واستمرار قوة الطلب.

في السياق نفسه حذر الملياردير والمستثمر “راي داليو” من أن محاولات الفيدرالي للسيطرة على التضخم سوف تؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الاقتصاد.

كما ذكر محللو بنك “سيتي جروب” أن هناك فرصة تصل نسبتها إلى 50% بوقوع الاقتصاد العالمي تحت براثن الركود. وتعارض هذه التكهنات ما صرح به الرئيس الأمريكي “جو بايدن” مؤخرًا بأنه ليس من الحتمي تعرض اقتصاد بلاده للركود.

وفي نهاية الجلسة انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% (نحو 47 نقطة) إلى 30483 نقطة،

وتراجع “ناسداك” بنسبة 0.1% (نحو 16 نقطة) إلى 11053 نقطة، في حين انخفض “إس أند بي 500” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.1% (ما يعادل 5 نقاط) إلى 3760 نقطة.