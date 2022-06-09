الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وسط إشارات على الركود

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة تداولات الأربعاء، وتراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8% أو 269 نقطة ليسجل 32.910 ألف نقطة.

كما سجل مؤشر “S&P 500” هبوطاً 1.08% أو 45 نقطة مسجلًا 4115 نقطة، وانخفض “ناسداك” بنحو 0.7% أو ما يعادل 89 نقطة إلى 12.086 ألف نقطة.

جاء ذلك مع رصد الإشارات بشأن خطر الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وأصدر بنك “كريدي سويس” تحذيرًا بشأن أدائه المالي في الربع الثاني من هذا العام، بفعل الحرب الروسية في أوكرانيا وتشديد السياسة النقدية، ما دفع السهم في بورصة نيويورك للهبوط 1%.

وكان الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا قد توقع نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.9% في الربع الثاني، مقلصًا توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى نمو 1.3%.

وعلى جانب آخر، هبط سهم “روبن هود” بنحو 3.9% بعد دعوة رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتغيير قواعد تداول الأسهم بالنسبة للمستثمرين الأفراد، ما قد يشمل تحويل أوامر الشراء والبيع إلى مزادات تنافسية.

وينتظر المستثمرون صدور بيانات تضخم المستهلكين يوم الجمعة المقبل، وسط توقعات من جانب البيت الأبيض باستمرار الضغوط التضخمية القوية.