الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة رغم من صدور بيانات إيجابية

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الأربعاء متخلية عن المكاسب التي حققتها في وقت سابق من اليوم، رغم صدور بيانات إيجابية.

كان الرئيس الأمريكي “جو بايدن” قد التقى الثلاثاء الماضى رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” لمناقشة أدوات البنك المركزي في كبح جماح التضخم، والذي ارتفع في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته في أكثر من أربعة عقود.

وكشفت تصريحات المزيد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي عن أن البنك المركزي يتجه نحو رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماع هذا الشهر.

وأظهرت بيانات اقتصادية صادرة اليوم أن مؤشر “آي إس إم” لمديري المشتريات الصناعي الأمريكي ارتفع في مايو إلى 56.1 نقطة من 55.4 نقطة بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند 54.4 نقطة.

ومن المنتظر صدور بيانات “إيه دي بي” لأعداد الوظائف بالقطاع الخاص اليوم الخميس، بينما سيصدر التقرير الأشمل للتوظيف في أمريكا يوم الجمعة القادم.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% إلى 32813 نقطة، وتراجع “ناسداك” بنسبة 0.7% إلى 11994 نقطة، في حين انخفض “إس أند بي 500” الأوسع نطاقا بنسبة 0.74% إلى 4101 نقطة.