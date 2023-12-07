الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وسط بيانات انخفاض التضخم

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين بيانات تشير إلى انخفاض التضخم وتقرير الوظائف الذي يلوح في الأفق، بحسب موقع سي إن بي سي.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 70.13 نقطة بنسبة 0.19% ليغلق عند 36054.43 نقطة.

فيما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.39% إلى 4.549.34 نقطة.

صدور بيانات تشير إلى انخفاض التضخم

وتراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.58% إلى 14146.71. كان هذا هو يوم الخسارة الثالث لمؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا ومؤشر ستاندرد آند بورز 500، وهو الأول منذ أكتوبر لكلا المؤشرين.

تخلّت الأسهم عن تقدمها السابق، مع ارتفاع مؤشر داو جونز بنحو 170 نقطة عند أعلى مستوى له في الجلسة. تم تداول المؤشرات الثلاثة فوق وتحت الخطوط الثابتة الخاصة بها في جلسة متقلبة.

حصل السوق في البداية على دفعة صباحية بعد البيانات الاقتصادية. وكان انخفاض تكاليف العمالة يبشر بشكل إيجابي بمسار التضخم،

في حين أشارت القفزة في الإنتاجية إلى احتمال تمكن الاقتصاد من تجنب الركود. قدمت بيانات الرواتب الخاصة لشهر نوفمبر الصادرة عن ADP أحدث إشارة إلى أن سوق العمل، التي كانت تعتبر منذ فترة طويلة نقطة ضعف بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، آخذة في التراجع.

وقال ديفيد راسل، الرئيس العالمي لاستراتيجية السوق في منصة الاستثمار تريدستيشن عبر الإنترنت: “تُظهر بيانات الرواتب الصادرة عن ADP أن علاج بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم أصبح الآن ساري المفعول بالفعل”.

تشير الأرقام إلى هبوط سلس، لكن المستثمرين قد يبدأون القلق بشأن الركود إذا ظلت السياسة متشددة جدًّا. إنها معركة بنك الاحتياطي الفيدرالي التي يجب أن يخسرها في هذه المرحلة.

لكن تقرير الوظائف الصادر عن ( ADP) يوم الأربعاء هو مجرد واحد في سلسلة من إصدارات البيانات التي تركز على العمالة والتي يتابعها المتداولون على مدار الأسبوع.

أظهرت أرقام وزارة العمل يوم الثلاثاء أن فرص العمل في أكتوبر انخفضت إلى أدنى مستوى منذ مارس 2021. وسيراقب المستثمرون أرقام مطالبات البطالة، يوم الخميس، قبل تحويل الاهتمام إلى البيانات التي تتم متابعتها على نطاق واسع بشأن الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر والأجور ومعدل البطالة المقرر صدورها يوم الجمعة.

بيانات نهاية الأسبوع

وقال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا: “لا يمكن الالتفاف حول حقيقة أن البيانات في نهاية الأسبوع… هي التي ينتظرها الجميع بفارغ الصبر”.

وأظهرت بيانات حكومية جديدة أن تكاليف العمالة انخفضت أيضًا أكثر مما توقع الاقتصاديون، في حين زادت الإنتاجية بمعدل أعلى من المتوقع.

شهد يوم الأربعاء الجلسة الخاسرة الثالثة على التوالي لمؤشر داو جونز وستاندرد آند بورز 500. وأثارت هذه الانخفاضات تساؤلات حول ما إذا كان ارتفاع أواخر عام 2023 قد توقف مؤقتًا أو ما إذا كانت السوق قد ارتفعت كثيرًا وبسرعة كبيرة. ومع ذلك لا تزال المؤشرات الرئيسية الثلاثة مستعدة لإنهاء الربع الأخير والسنة على ارتفاع.

انخفض سهم شركة بوكس السحابية بأكثر من 10%، بعد الإعلان عن نتائج الربع الثالث التي جاءت أقل من توقعات المحللين.

من ناحية أخرى، ارتفع أسهم شركة بناء المنازل تول براذرز بنسبة 2% بعد تجاوز التوقعات.