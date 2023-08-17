الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وسط ترجيح رفع الفائدة

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء، بقيادة مؤشر ناسداك المركب الزاخر بأسم شركات التكنولوجيا. بعد أن أظهر محضر مجلس الاحتياطي الفيدرالي اتفاق معظم مسؤولي البنك المركزي على الاتجاه الصاعد لمعدلات التضخم، وهو ما يمهد الطريق لزيادة أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة، بحسب موقع مورننج ستار.

أداء الأسهم الأمريكية

وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 1.16 ٪، بما يعادل 52 نقطة، عند 4438 نقطة۔

وانخفض مؤشر ناسداك بنسبة 1.14٪، بما يعادل 157 إلى 13,631 نقطة وهبط مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط بنسبة 0.02٪، بما يعادل 361 إلى 34,946 نقطة.

ومع ذلك، أظهر المحضر أن معظم صانعي السياسة استمروا في إعطاء الأولوية للمعركة ضد التضخم.

وقال مايك رينولدز، نائب رئيس استراتيجية الاستثمار في “جلينميد”: “لقد شهدنا مسيرة لا تصدق حتى الآن.

لقد خالف هذا حقا كل التوقعات لرد فعل هبوطي على الركود حتى الآن هذا العام. بدأ القليل من الزخم في الخروج من هذا الارتفاع”

.وأضاف: “بدأ المستثمرون في إلقاء نظرة أكثر واقعية على الصورة الاقتصادية هنا”.