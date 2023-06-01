الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وسط انعدام اليقين بشأن اتفاق سقف الدين

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأربعاء في ظل عدم ‏اليقين السائد بالأسواق بشأن اتفاق سقف الدين.‏



قانون لرفع سقف ديون الحكومة



هذا، وقد وافقت لجنة قواعد مجلس النواب في وقت متأخر الأمس، في أول تصويت ‏إجرائي على مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة، وأحالته للمناقشة في مجلس ‏النواب ذي الأغلبية من الحزب الجمهوري في وقت لاحق اليوم.‏



ويعلق التشريع سقف الدين الأمريكي حتى 1 يناير 2025، مما يسمح ‏للرئيس والمشرعين بتنحية القضية ذات المخاطر السياسية جانبًا حتى بعد ‏الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من عام 2024.‏



كبح جماح التضخم



أعرب الخبير الاقتصادي “محمد العريان” عن انتقاده لسياسة الاحتياطي الفيدرالي ‏بسبب تأخره في كبح جماح التضخم.‏



من جانبها، أفادت “ميشيل بومان” المسؤولة بمجلس محافظي بنك الاحتياطي ‏الفيدرالي بأن انتعاش سوق الإسكان قد يؤثر على مكافحة التضخم من قبل الفيدرالي ‏الأمريكي.‏



وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4%(ما يعادل 132.07 نقطة) إلى 32,910.71 ‏نقاط، ‏وانخفض مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.61% (حوالي 25.62 ‏نقطة) ‏إلى 4180.00 نقطة، فيما هبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.6% (ما يعادل 802.14 ‏نقاط) إلى 12935 نقطة.‏