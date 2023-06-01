الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة وسط انعدام اليقين بشأن اتفاق سقف الدين

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأربعاء في ظل عدم اليقين السائد بالأسواق بشأن اتفاق سقف الدين.
قانون لرفع سقف ديون الحكومة
هذا، وقد وافقت لجنة قواعد مجلس النواب في وقت متأخر الأمس، في أول تصويت إجرائي على مشروع قانون لرفع سقف ديون الحكومة، وأحالته للمناقشة في مجلس النواب ذي الأغلبية من الحزب الجمهوري في وقت لاحق اليوم.
ويعلق التشريع سقف الدين الأمريكي حتى 1 يناير 2025، مما يسمح للرئيس والمشرعين بتنحية القضية ذات المخاطر السياسية جانبًا حتى بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر من عام 2024.
كبح جماح التضخم
أعرب الخبير الاقتصادي “محمد العريان” عن انتقاده لسياسة الاحتياطي الفيدرالي بسبب تأخره في كبح جماح التضخم.
من جانبها، أفادت “ميشيل بومان” المسؤولة بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي بأن انتعاش سوق الإسكان قد يؤثر على مكافحة التضخم من قبل الفيدرالي الأمريكي.
وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4%(ما يعادل 132.07 نقطة) إلى 32,910.71 نقاط، وانخفض مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.61% (حوالي 25.62 نقطة) إلى 4180.00 نقطة، فيما هبط مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.6% (ما يعادل 802.14 نقاط) إلى 12935 نقطة.