الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة مع تواصل مفاوضات رفع سقف الدين

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الأربعاء، مع تواصل المفاوضات الرامية لتجنب تعثر الولايات المتحدة عن سداد ديونها.

ومن المقرر أن يلتقي مفاوضون من البيت الأبيض والكونجرس في وقت لاحق من اليوم، بعد فشل المحادثات السابقة في التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين، وفق ما أفادت فرانس برس.

كما تترقب الأسواق صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم، لرصد رؤية صانعي السياسة لآفاق الاقتصاد والسياسة النقدية.

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% أو ما يعادل 118 نقطة عند 32.936 ألف نقطة.

كما تراجع “S&P 500” بنحو 0.5% أو 22 نقطة إلى 4123 نقطة، وهبط “ناسداك” بنسبة 0.7% ما يعادل 85 نقطة عند 12.474 ألف نقطة.