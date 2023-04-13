الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متراجعة بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة اليوم الأربعاء، بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ومع صدور بيانات التضخ ، وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.1% أو 38 نقطة إلى 33.646 ألف نقطة.

كما انخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.4% ما يعادل 17 نقطة مسجلًا 4091 نقطة، وتراجع “ناسداك” بنسبة 0.8% أو 102 نقطة إلى 11.929 ألف نقطة.

صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وأبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي قلقهم بشأن احتمالية وقوع الاقتصاد الأمريكي في براثن الركود، بفعل اضطرابات القطاع المصرفي في وقت سابق من العام الجاري.

وفشل سوق الأسهم في الاحتفاظ بمكاسبه المسجلة في وقت سابق من الجلسة، بعد بيانات أظهرت تباطؤ التضخم الأمريكي بأفضل من التوقعات خلال شهر مارس.

وفيما يتعلق بالأسهم الفردية، هبط سهم “أمريكا إيرلاينز” بأكثر من 9% اليوم، بعد توقعات بربحية ضعفية في الربع الأول من هذا العام.

وفي الأسواق الأوروبية، سجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي ارتفاعًا 0.1% ليغلق عند 462.3 نقطة.

كما ارتفع “فوتسي 100” البريطاني 0.5% (+39 نقطة) مسجلًا 7824 نقطة، وزاد “داكس” الألماني بنحو 0.3% (+48 نقطة) إلى 15.703 ألف نقطة، وصعد “كاك” الفرنسي بنسبة طفيفة تبلغ 0.09% (+6 نقاط) عند 7396 نقطة.

وفي اليابان، أغلق مؤشر “نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.6% إلى 28.082 ألف نقطة، كما ارتفع مؤشر “توبكس” الأوسع نطاقا بنحو 0.8% عند 2006 نقطة.