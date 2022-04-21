الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متباينة.. وصعود «داو جونز»

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الأربعاء على أداء متباين، إذ ارتفع “داو جونز” وحيدًا، مع استمرار إعلان نتائج أعمال الشركات وتزايد التوقعات حول تشديد السياسة النقدية بصورة أسرع من المتوقع، هذا العام.

وتباينت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق مع تأييد المزيد من أعضاء الاحتياطي الفيدرالي الرفع الحادّ للفائدة الأمريكية، إذ أعلنت “ماري دالي”، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، دعمها لوصول معدل الفائدة إلى 2.5% بحلول نهاية العام.

تراجع سهم نتفليكس

وهبط سهم “نتفليكس” بأكثر من 35%، بعد أن أظهرت نتائجها الفصلية خسارة 200 ألف مشترك، خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي أول خسارة منذ أكثر من 10 سنوات.

وصعد سهم “بروكتور آند جامبل” بنحو 2.7%، ما ساعد على ارتفاع مؤشر “داو جونز”، بعد إعلان نتائج أفضل من المتوقع خلال الربع الأخير، كما رفعت الشركة توقعات الإيرادات للعام بأكمله.

ووفقًا لبيانات “فاكت ست”، أعلن نحو 12% من شركات “S&P 500” نتائج الأعمال الفصلية، وتجاوزت أرباح 80% من تلك الشركات توقعات الأسواق، لكن ضعف توقعات الأرباح، هذا العام، هو ما أضعف معنويات المستثمرين.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% أو ما يعادل 249 نقطة عند 35.160 ألف نقطة.

في حين سجل مؤشر “S&P 500” تراجعًا هامشيًّا بنسبة 0.06% أو ما يعادل 3 نقاط تقريبًا عند 4459 نقطة، وكان مؤشر “ناسداك” الأسوأ أداء بانخفاضه بنسبة 1.2% أو ما يعادل 166 نقطة عند 13.453 ألف نقطة.

وانخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم يونيو بنسبة 0.4% أو 45 سنتًا ليصل إلى 106.80 دولار للبرميل عند التسوية.

وزاد سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنحو 0.1% أو 14 سنتًا مسجلًا 102.19 دولار للبرميل عند التسوية.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 0.2% أو 3.40 دولار عند 1955.60 دولار للأوقية عند التسوية.

وأظهرت بيانات الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين أن مبيعات المنازل القائمة بلغت وتيرة سنوية 5.77 مليون وحدة في مارس الماضي، مقابل تسجيل 5.93 مليون وحدة خلال فبراير السابق له، ومقارنة بتوقعات تسجيل 5.78 مليون وحدة.