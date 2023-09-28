الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متباينة وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة

تباين أداء مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء، إذ ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا، كما ارتفعت أسعار النفط فوق 93.50 دولار للبرميل.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 68.61 نقطة أو 0.2% إلى 33550.27 نقطة، ولم يتغير مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقًا تقريبًا، مرتفعًا 0.98 إلى 4274.51 نقطة.

وكان قطاع الطاقة هو القطاع الأفضل أداء، إذ ارتفع بنسبة تزيد على 2%، وارتفع مؤشر ناسداك المركب الذي تغلب عليه أسهم شركات التقنية 29.24 نقطة أو 0.2% إلى 13092.85 نقطة.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية

وفي الأخبار الاقتصادية الأمريكية، زادت طلبيات السلع المعمّرة بشكل غير متوقع بنسبة 0.2% في أغسطس، على عكس توقعات الاقتصاديين أن تنخفض بنسبة 0.5%، وارتفع إنفاق الشركات على المُعدات بنسبة 0.9%، مستعيدة بذلك بعض الزخم بعد الضعف في أوائل الربع الثالث.

وسجل الدولار الأمريكي أعلى مستوى له في 10 أشهر، إذ يراهن المستثمرون على أن أداء الاقتصاد الأمريكي سيكون أفضل مع ارتفاع أسعار الفائدة، مقارنة بأقرانه.

وانخفض الذهب، للجلسة الثالثة على التوالي، وسط رهانات على أن البنك المركزي قد يُبقي أسعار الفائدة مرتفعة، وانخفضت العقود الآجلة بنسبة 1.4% إلى 1893.50 دولار للاونصة في بورصة نيويورك المالية.