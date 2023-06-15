الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متباينة بعد قرار تثبيت الفائدة

تباين أداء الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الأربعاء 14 يونيو، عقب صدور قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي بتثبيت الفائدة، منهيا سلسلة ارتفاعات دامت لـ10 اجتماعات متتالية، لكنه ألمح إلى أن تكاليف الاقتراض ستواصل الارتفاع بنصف نقطة مئوية بنهاية العام الجاري.

أداء الأسهم الأمريكية

وعلى صعيد التداولات، تراجع مؤشر داو جونز بنحو 0.66% أو 226.72 نقطة إلى 33985.40 نقطة،

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.09% بما يعادل 3.83 نقطة إلى 4,372.84 نقطة، وارتفع مؤشر “ناسداك” بنحو 53.16 نقطة، بما يعادل نسبة 0.9% إلى 13,626.48 نقاط.

وأعلن الفيدرالي الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في النطاق المستهدف من 5% -5.25%، لكنه قال إن الحفاظ على النطاق المستهدف ثابتًا في هذا الاجتماع يسمح للجنة بتقييم المعلومات الإضافية وآثارها على السياسة النقدية.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مجددًا في الفترة من 25 إلى 26 يوليو المقبل.