الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متباينة مع تجدد المخاوف بشأن الأزمة المصرفية

غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة تداولات الأربعاء، مع تجدد المخاوف بشأن الأزمة المصرفية ووسط استمرار صدور نتائج أعمال الشركات.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.68% أو ما يعادل 229 نقطة عند 33.301 ألف نقطة.

تجدد المخاوف بشأن الأزمة المصرفية

كما انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” بنحو 0.38% أو 15 نقطة إلى 4055 نقطة، بينما صعد “ناسداك” بنسبة 0.47% أو 55 نقطة عند 11.854 ألف نقطة.

وتضررت معنويات السوق بعد تراجع القيمة السوقية لبنك “فيرست ريبابليك” إلى ما دون مليار دولار للمرة الأولى، إثر تقرير أفاد بأن الحكومة الأمريكية غير مستعدة للتدخل في عملية الإنقاذ.

وهبط سهم “فيرست ريبابليك” بنحو 29.7% اليوم، بعد أن تم إيقاف التداول على السهم عدة مرات خلال الجلسة.

وارتفع سهم شركة “مايكروسوفت” بأكثر من 7.2%، بعد نتائج الأعمال الفصلية والتي جاءت أفضل من المتوقع، بينما تراجع سهم “أكتيفجن بليزارد” بنسبة 11.5% بعد أن منعت هيئة تنظيمية بريطانية صفقة استحواذ “مايكروسوفت”.

وينصب تركيز المستثمرين على بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة المقرر صدورها الخميس، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الجمعة.

وبالنظر للأسواق الأوروبية، هبط مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.8% أو أربع نقاط تقريبًا ليغلق عند 463.2 نقطة.

كما شهد مؤشر “فوتسي 100” البريطاني هبوطًا 0.5% (-38 نقطة) مسجلًا 7852 نقطة، وتراجع “داكس” الألماني 0.5% (-76 نقطة) عند 15.795 ألف نقطة، كما انخفض “كاك” الفرنسي 0.9% (-65 نقطة) إلى 7466 نقطة.

وفي اليابان، أنهى مؤشر “نيكي” الجلسة على هبوط بنسبة 0.7% عند 28.416 ألف نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا “توبكس” بنحو 0.9% إلى 2023 نقطة.