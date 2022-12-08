الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متباينة وسط تكهنات باستمرار رفع الفائدة

تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية مع ختام تداول جلسة الأربعاء 7 ديسمبر 2022، وبينما غلب التراجع على أداء الأسهم، استقر مؤشر «داو جونز» وحيدا، مع التكهنات بشأن استمرار رفع معدلات الفائدة، مما يهدد بإدخال الاقتصاد في حالة ركود.

الأسهم الأمريكية تغلق متباينة

استقر مؤشر «داو جونز» الصناعي، خلال تعاملات أمس الأربعاء، عند مستوى 33595 نقطة.

بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقا، بنسبة 0.2% ما يعادل 7 نقاط مسجلا 3933 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.5% أو ما يعادل 56 نقطة مسجلاً مستوى 10958 نقطة.

و هبط سهم «آبل» بنسبة 1.4%، بعد أن خفض بنك «مورجان ستانلي» توقعاته لشحنات جوال «أيفون» في الربع المنتهي في ديسمبر، بفعل الاضطرابات في الصين.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية اليوم، حيث هبط العائد على السندات لأجل عامين عند 4.25%، كما تراجع العائد على الديون مستحقة السداد بعد 10 سنوات إلى 3.41%.

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية، فقد تراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.6% ما يعادل نقطتين مسجلاً مستوى 436 نقطة، وانخفض مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.4%، ما يعادل 32 نقطة، مسجلا 6660 نقطة.

وتراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.6% ما يعادل 82 نقطة عند مستوى 14261 نقطة، وتراجع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4% بنحو 32 نقطة مسجلا 7489 نقطة.

وفي اليابان، تراجع مؤشر «نيكي» بنسبة 0.7% عند 27.686 ألف نقطة، كما هبط مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% مسجلاً 1948نقطة.