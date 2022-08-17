الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متباينة بدعم من نتائج أعمال الشركات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الأربعاء 17 أغسطس 2022 على تباين، حيث تراجع مؤشر «ناسداك»، فيما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي لليوم الثاني على التوالي، بدعم من نتائج أعمال الشركات والتي جاءت أفضل من التوقعات.

ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.7%، أو ما يعادل 239 نقطة، متخطياً حاجز الـ34 ألف نقطة، مسجلاً مستوى 34152 نقطة.

تباين الأسهم الأمريكية

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 8 نقاط، مسجلاً مستوى 4305 نقاط.

في حين تراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 25 نقطة، مسجلاً مستوى 13102 نقطة.

وارتفع سهم «هوم ديبوت» بنسبة 4% مع وصول نصيب السهم من الأرباح إلى 5.05 دولار في الربع المالي الثاني، ما تجاوز توقعات المحللين.

كما قفز سهم «بيد باث آند بيون» بنحو 29%، مع تصاعد اهتمام مستثمري التجزئة عبر منتديات «ريديت» بسهم الشركة

وفيما يتعلق بالأسواق الأوروبية،ارتفع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.2% ما يعادل نقطة واحدة مسجلاً مستوى 443 نقطة، كما صعد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.3%، أو ما يعادل 22 نقطة مسجلاً مستوى 6592 نقطة.

وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.7% بنحو 93 نقطة عند 13910 نقاط، وارتفع مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.4% بنحو 26 نقطة مسجلاً مستوى 7536 نقطة.

وفي اليابان، استقر مؤشر «نيكي» عند مستوى 28.871 ألف نقطة، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.1% مسجلاً 1981 نقطة.