الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء متباينة مع صدور بيانات ضعيفة

تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء على وقع تصريحات أطلقها رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” فضلا عن صدور بيانات اقتصادية ضعيفة.

وخلال منتدى ينظمه المركزي الأوروبي في البرتغال، أكد “باول” على قدرة الفيدرالي لإعادة التضخم هبوطا إلى مستوى 2% مع الحفاظ على قوة سوق العمل.

وفي ذات السياق، توقع أعضاء بالفيدرالي قيام البنك المركزي برفع الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع يوليو القادم.

وكشفت بيانات اقتصادية أن القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي سجلت انكماشا في الربع السنوي الأول بنسبة 1.6% فيما توقع المحللون انكماشا بنسبة 1.5%.

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.3% إلى 31029 نقطة، وانخفض “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بأقل من 0.1% إلى 3819 نقطة، بينما تراجع “ناسداك” بأقل من 0.1% إلى 11178 نقطة.