الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء على تراجع وسط انتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا في ختام جلسة تداولات اليوم الأربعاء، مع تواصل صدور نتائج أعمال فصلية للشركات وانتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي .

انتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وفقد مؤشرا “داو جونز” و”إس آند بي 500″ مستوياتهما القياسية المسجلة بالأمس، مع خسائر لأسهم الطاقة ورغم مكاسب لشركات التكنولوجيا.

وانخفض سهم “فيزا” بنسبة 6.9% بعد تقديم توقعات مستقبلية للإيرادات أقل من توقعات المحللين.

وهبط سهم “جنرال موتورز” بنحو 5.4% رغم تجاوز الأرباح والإيرادات في الربع الثالث توقعات المحللين مع فشل التدفقات النقدية الحرة في الوفاء وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% أو 266 نقطة ليغلق عند 35.490 ألف نقطة.

كما انخفض “S&P 500” بنحو 0.5% ما يعادل 23 نقطة عند 4551 نقطة، بينما استقر “ناسداك” عند 15.235 ألف نقط ة.

وينتظر المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الثاني والثالث من شهر نوفمبر المقبل، وسط توقعات بإعلان جدول زمني لتخفيض مشتريات الأصول البالغة 120 مليار دولار شهرياً.