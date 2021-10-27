بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء على تراجع وسط انتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

هبط سهم “جنرال موتورز” بنحو 5.4%
أيمن عزام 11:54 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21 11:54 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا في ختام جلسة تداولات اليوم الأربعاء، مع تواصل صدور نتائج أعمال فصلية للشركات وانتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي .

انتظار اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وفقد مؤشرا “داو جونز” و”إس آند بي 500″ مستوياتهما القياسية المسجلة بالأمس، مع خسائر لأسهم الطاقة ورغم مكاسب لشركات التكنولوجيا.

وانخفض سهم “فيزا” بنسبة 6.9% بعد تقديم توقعات مستقبلية للإيرادات أقل من توقعات المحللين.

اقرأ أيضا  «نعيم» ترفع السعر المستهدف لسهم «أموك» إلى 6.33 جنيه

وهبط سهم “جنرال موتورز” بنحو 5.4% رغم تجاوز الأرباح والإيرادات في الربع الثالث توقعات المحللين مع فشل التدفقات النقدية الحرة في الوفاء وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.7% أو 266 نقطة ليغلق عند 35.490 ألف نقطة.

كما انخفض “S&P 500” بنحو 0.5% ما يعادل 23 نقطة عند 4551 نقطة، بينما استقر “ناسداك” عند 15.235 ألف نقط ة.

اقرأ أيضا  أرباح ماكدونالدز ترتفع إلى 2.15 مليار دولار فى الربع الثالث

وينتظر المستثمرون اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي في الثاني والثالث من شهر نوفمبر المقبل، وسط توقعات بإعلان جدول زمني لتخفيض مشتريات الأصول البالغة 120 مليار دولار شهرياً.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الأسهم الأمريكية تتباين الأربعاء وسط توقعات قوية من مايكروسوفت

أيمن عزام 9:57 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

مع ارتفاع الأرباح الفصلية إلى 3.6 مليار دولار.. مديرة Visa : تعافي الإنفاق من الجائحة بـ 90%

المال - خاص 9:48 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

الأسهم الأوروبية تتراجع اليوم الأربعاء بقيادة شركات التعدين

أيمن عزام 9:36 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

بورسعيد تنظم مؤتمرًا لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للقيد بالبورصة نوفمبر المقبل

أماني العزازي 6:22 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

لمخالفة قواعد القيد.. «البورصة» تعاقب 3 شركات بغرامة مالية وتنذر رابعة

منى عبدالباري 5:54 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21

أرباح ماكدونالدز ترتفع إلى 2.15 مليار دولار فى الربع الثالث

خالد بدر الدين 4:45 م, الأربعاء, 27 أكتوبر 21