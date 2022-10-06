الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء على تراجع طفيف وسط تقلبات ملحوظة

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الأربعاء 5 أكتوبر 2022، على تراجع طفيف، حيث شهدت الجلسة اليوم حالة من التقلبات الملحوظة، بعد أن حققت السوق الأمريكية في الجلستين الماضيتين مكاسب قوية بدعم التوقعات بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة تشديد السياسة النقدية مع تصاعد مخاوف الاستقرار المالي والركود الاقتصادي.

أداء الأسهم الأمريكية الأربعاء

هبط مؤشر «داو جونز» الصناعي خلال تعاملات، الأربعاء، بنسبة 0.1%، أو ما يعادل 42 نقطة، مسجلاً 30273 نقطة.

كما تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، الأوسع نطاقاً، بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 7 نقاط، مسجلاً مستوى 3783 نقطة.

وتراجع مؤشر «ناسداك» بنسبة 0.2%، أو ما يعادل 27 نقطة، مسجلا مستوى 11148 نقطة.

وجاء هبوط الأسهم الأمريكية، مع عودة صعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث ارتفع العائد على السندات لآجل 10 سنوات عند 3.74% بعد أن انخفض دون 3.6% بالأمس.

وأثارت بيانات «إيه دي بي» اليوم والتي أظهرت إضافة القطاع الخاص عدد وظائف يتجاوز التوقعات في سبتمبر مخاوف المستثمرين بشأن استمرار قوة سوق العمل، ما قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع الفائدة بوتيرة قوية للسيطرة على التضخم.