الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء على انخفاضات حدة بعد خفض التصنيف الائتماني الأمريكي

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء، وسجل مؤشر ناسداك أسوأ أداء منذ فبراير الماضي، وذلك في أعقاب قرار وكالة “فيتش” بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وفي ظل متابعة نتائج أعمال الشركات.

وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.98%، بما يعادل 348.16 نقطة، إلى 35,282.52 نقطة، وفق رويترز.

وتراجع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.38% إلى 451339 نقطة، فيما هبط مؤشر “ناسداك” المركب الزاخر بأسهم التكنولوحيا بنسبة 2.17 % إلى 13,975.45 نقطة.

وأظهرت بيانات “إيه دي بي”، إضافة 324 ألف وظيفة في القطاع الخاص الأمريكي خلال يوليو، بأكثر من التوقعات البالغة 175 ألفًا، ومقارنة بـ455 ألفًا في يونيو.

وانخفض سهم “ستاربكس” بنسبة 0.55% إلى 100.72 دولار، كما تراجع سهم “بنترست” بنسبة 0.95% إلى 28.69 دولار، فيما هبط سهم “إيه إم دي” بنسبة 0.90% إلى 116.55 دولار