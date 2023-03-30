الأسهم الأمريكية تغلق الأربعاء على ارتفاع حاد بدعم من صعود «ناسداك وستاندرد آند بورز500»

أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع حاد يوم الأربعاء بدعم من صعود المؤشرين ناسداك وستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 1%، إذ خففت التوقعات المتفائلة من شركة ميكرون تكنولوجي وشركات أخرى بعض المخاوف إزاء الاقتصاد.

توقعت صانعة شرائح الذاكرة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء انخفاضا في إيرادات الربع الثالث تماشيا مع توقعات وول ستريت، في حين أعطت نظرة مستقبلية متفائلة لعام 2025 مع تعزيز الذكاء الصناعي للمبيعات.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع ستاندرد آند بورز 56.54 نقطة أو 1.42% ليغلق عند 4027.81 نقطة، فيما صعد ناسداك المجمع 210.16 نقطة أو 1.79% إلى 11926.24 نقطة.

ولم يكن المؤشر داو جونز الصناعي بأقل حظا من سابقيه، إذ صعد هو الآخر 323.35 نقطة أو 1.00% إلى 32717.60 نقطة.