بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تغلق الاثنين منخفضة وسط بيع أسهم التكنولوجيا

أغلق داو جونز الصناعي مرتفعا 1.05 نقطة
أيمن عزام 8:06 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22 8:06 ص, الثلاثاء, 15 مارس 22

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية منخفضة في معظمهما، أمس الاثنين، يقودها هبوط بأكثر من 2% في المؤشر ناسداك مع اقبال المستثمرين على بيع أسهم التكنولوجيا وشركات النمو الكبرى قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة.

تراجع الأسهم الأمريكية

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 1.05 نقطة إلى 32945.24 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 31.20 نقطة، أو 0.74%، لينهي الجلسة عند 4173.11 نقطة.

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وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 262.59 نقطة، أو 2.04%، إلى 12581.22 نقطة.

وهبط المؤشر راسل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة 1.9% ليصبح منخفضا أكثر من 20% عن مستوى إغلاقه القياسي المرتفع الذي سجله في نوفمبر.

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بقلم أيمن عزام

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