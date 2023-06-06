الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين منخفضة وسط ترقب قرار الفيدرالي

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا يوم الاثنين وسط ترقب قرار الفيدرالي ، إذا ينتظر المستثمرين قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بخصوص رفع أسعار الفائدة مؤقتا في اجتماعه المقبل بينما سجل سهم شركة أبل ارتفاعا قياسيا لفترة وجيزة قبل أن يغلق منخفضا.

وارتفع سهم أبل 2.2 بالمئة ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق قبل أن يغلق على انخفاض وذلك بعد أن أعلنت الشركة عن تحديث تشكيلتها من أجهزة الكمبيوتر الشخصي والمحمولة التي تعمل بنظام (ماك) باستخدام رقائق وحدة المعالجة المركزية (سي.بي.يو) الخاصة بها٣²ثنو.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 0.20 بالمئة عند 4273.75 نقطة. وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 0.09 بالمئة إلى 13229.43 نقطة والمؤشر داو جونز الصناعي 0.59 بالمئة إلى 33562.6 نقطة عند الإغلاق.