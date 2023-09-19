الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين مستقرة وسط ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

استقرت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الاثنين، في ظل ترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والذي يبدأ الثلاثاء ويستمر لمدة يومين، حيث من المتوقع أن يترك البنك المركزي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة دون تغيير عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%.

ترقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وفي نهاية التداولات، استقر مؤشر “داو جونز” الصناعي عند 34624 نقطة.ولم يتغير مؤشر “S&P 500” خلال الجلسة، حيث أنهى الجلسة مستقرًا عند 4453 نقطة، وكذلك استقر مؤشر “ناسداك” عند 13710 نقطة.

وصعد سهم شركة “أبل” بنحو 1.7%، في ظل توقعات إيجابية من بنكي “جولدمان ساكس” و”مورجان ستانلي” بشأن الطلب على جوالات “أيفون 15” الجديدة، ومع إصدار نظام التشغيل “آي أو إس 17”.

وتراجعت أسهم شركات “فورد” و”جنرال موتورز” و”ستيلانتس” بنسبة 2.2% و1.8% و1.6% على التوالي، مع استمرار إضراب عمال السيارات، في ظل عدم إحراز تقدم في المفاوضات، وتقارير عن تأثر سلاسل الإمداد في القطاع.