الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين مرتفعة مع صدور نتائج أعمال الشركات

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات أولى جلسات أسبوع حافل بالقرارات الاقتصادية الجوهرية، فضلًا عن نتائج أعمال الشركات الفصلية.

وفي ختام التداولات اليوم، صعد مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.5% أو 183 نقطة إلى 35411 نقطة، في مساء اليوم.

كما ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.4% أو 19 نقطة إلى 4554 نقطة، وزاد مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.45% أو نقطة إلى 14058 نقطة.

وتتصاعد وتيرة الإعلان عن نتائج أعمال الشركات الفصلية، حيث تعلن نحو 40% من شركات مؤشر “داو جونز” و30% من شركات مؤشر “إس آند بي 500” تقاريرهم المالية هذا الأسبوع، وفق رويترز.

صعود الأسهم الأمريكية

وتترقب الأسواق الأربعاء قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، والذي يعقبه مؤتمر صحفي لرئيس البنك المركزي جيروم باول، مع توقعات بزيادة 25 نقطة أساس.ح

وأفاد بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، في تقريره عن النشاط الوطني، أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة قد تراجع بشكل طفيف على أساس شهري في يونيو، مع انخفاض الإنتاج الصناعي.

ويصدر في وقت لاحق اليوم، بيانات أخرى تعكس المزيد عن حالة الاقتصاد الأمريكي، حيث تصدر القراءة الأولية لمؤشرات مديري المشتريات الخدمي والصناعي الصادرة عن “إس آند بي جلوبال”