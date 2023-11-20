الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين مرتفعة بقيادة شركة مايكروسوفت

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الثلاثة الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع يوم الاثنين، حيث قاد مؤشر ناسداك المكاسب مع صعود شركة مايكروسوفت ذات الثقل بعد أن عينت مديرين تنفيذيين بارزين في مجال الذكاء الاصطناعي، في حين قدم انخفاض عوائد سندات الخزانة الدعم أيضًا.

صعود شركة مايكروسوفت

كان مؤشر S&P 500 الفرعي لتكنولوجيا المعلومات هو الرابح الأكبر بين القطاعات الرئيسية الـ 11 في مؤشر S&P 500، حيث حصل على أكبر دعم له من أسهم Microsoft التي لامست مستوى قياسيًا.

وقال ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، إن سام ألتمان، الذي ترأس شركة OpenAI حتى تمت دعوته في أواخر الأسبوع الماضي، كان من المقرر أن ينضم إلى مايكروسوفت لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي.

ستتولى Microsoft أيضًا مواجهة جريج بروكمان، أحد مؤسسي OpenAI الآخرين، بالإضافة إلى باحثين آخرين.

وأعطت الأخبار نغمة إيجابية لقطاع التكنولوجيا، الذي ساهم أيضًا في ارتفاع الأسهم ذات الثقل بما في ذلك أبل ونفيديا.

وقال بروس زارو، العضو المنتدب في شركة جرانيت لإدارة الثروات في بروفيدنس، رود آيلاند، إن المستثمرين كانوا يستبشرون بموسم أرباح أفضل من المتوقع والاتجاه المستمر لانخفاض عوائد سندات الخزانة، مضيفا أن “السوق تحب ما تراه في سوق السندات”.

قال زارو: “إنها تحب ما تراه في تقارير الأرباح وهي في مزاج العطلة”، مشيرًا إلى أن المستثمرين ربما يستعدون لارتفاع يأتي غالبًا مع موسم عطلة نهاية العام.

وبحسب البيانات الأولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 34.03 نقطة، أو 0.75%، ليغلق عند 4548.05 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 159.05 نقطة، أو 1.13%، ليصل إلى 14284.53 نقطة. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 203.76 نقطة، أو 0.60%، إلى 35155.75 نقطة.