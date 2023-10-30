الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين مرتفعة وسط توقعات بتثبيت الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات أولى جلسات أسبوع يشهد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، وسط توقعات بتثبيت الفائدة ، ومع تقييم الأسواق لهبوط أسعار النفط.

الأسهم الأمريكية

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.6% أو 511 نقطة إلى 32928 نقطة، بدعم من مكاسب أسهم “نايكي” و”جولدمان ساكس” و”فيرايزون” بنسبة 3.9% و3.75% و3.55% على التوالي، ليحقق المؤشر أفضل أداء منذ الثاني من يونيو.

وسادت توقعات بتثبيت الفائدة، كما ارتفع زاد مؤشر “S&P 500” بنحو 1.2% بما يعادل 49 نقطة عند 4166 نقطة، كما صعد مؤشر “ناسداك” بنحو 1.15% بما يعادل 146 نقاط عند 12789 نقطة.