الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين مرتفعة رغم مخاطر الإغلاق الحكومي

تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للارتفاع في ختام تداولات الإثنين، رغم مخاطر الإغلاق الحكومي المحتمل، ووسط توقعات استمرار التشديد النقدي من البنوك المركزية في اقتصادات رئيسية.

ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 43 نقطة إلى 34006 نقطة، بعد أن تراجع إلى 33780 نقطة.

مخاطر الإغلاق الحكومي



كما ارتفع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.4% بما يعادل 17 نقطة عند 4337 نقطة، كما صعد مؤشر “ناسداك” بنحو 0.45% بما يعادل 59 نقطة عند 13271 نقطة.

وكانت وكالة التصنيف الائتماني “موديز”، حذرت من إغلاق الحكومة الأمريكية المحتمل خلال الأيام القليلة المقبلة وما لذلك من أثر سلبي على تصنيف البلاد، الأمر الذي يظهر ضعف القدرة المؤسسية والحوكمة مقارنة بالدول الأخرى ذات التصنيف “AAA”