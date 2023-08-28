الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين مرتفعة مع هدوء المخاوف بشأن العلاقات بين واشنطن وبكين

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الإثنين، حيث يحاول المستثمرون تعويض خسائر أغسطس الذي اتسم بالتقلبات الحادة، ومع هدوء المخاوف بشأن العلاقات بين واشنطن وبكين .

اتفقت وزيرة التجارة الأمريكية “جينا ريموندو” خلال زيارتها إلى بكين اليوم، مع نظيرها الصيني “وانغ وينتاو” على تبادل المعلومات بشأن ضوابط التصدير، مبدية التزامها بتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.

هدوء المخاوف بشأن العلاقات بين واشنطن وبكين

وفي حين حذرت “ريموندو” من عدم تهاون واشنطن مع قضايا الأمن القومي، قالت إن الاقتصاد الصيني القوي أمر جيد، وإن أغلب العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين لا ترتبط بالمخاوف الأمنية.

وفي ختام التعاملات، ارتفع مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.60% أو 213 نقطة إلى 34559 نقطة.

وصعد مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.65% إلى 4433 نقطة، فيما زاد مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.85% إلى 13705 نقاط.

وجاءت المكاسب مدعومة بارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا مثل “إنفيديا”، التي زاد سهمها بنسبة 1.80% إلى 468.35 دولار، وسهم “آبل” الذي ارتفع بنسبة 0.90% إلى 180.19 دولار، كما زاد سهم “ميتا” بنسبة 1.65% إلى 290.26 دولار.

وارتفع صندوق أسهم التكنولوجيا “تكنولوجي سليكت سيكتور إس بي دي آر” بنسبة 0.80% إلى 170.05 دولار، لكنه كان ثاني أسوأ الصناديق أداءً خلال أغسطس من بين 11 صندوقًا يعبرون عن قطاعات مختلفة.

ومع ذلك، تراجعت المؤشرات الثلاثة جميعها في أغسطس، حيث انخفض مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 3.4% بينما انخفض مؤشر “ناسداك” و”داو جونز” بنسبة 4.5% و2.6% على التوالي.