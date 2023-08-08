الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين مرتفعة وسط تقديرات بزيادة الفائدة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تداولات أولى جلسات الأسبوع، اليوم الاثنين، وسط تقديرات بزيادة الفائدة .

تقديرات بزيادة الفائدة

وسجل المؤشر خسائر الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشرا “ناسداك” و”S&P 500″ أسوأ أداء أسبوعي لهما منذ مارس الماضي.

ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.15% أو 407 نقطة إلى 35473 نقطة.

كذلك ارتفع مؤشر “S&P 500” بنحو 0.9% أو 40 نقطة عند 4518 نقطة، وسجل مؤشر “ناسداك” زيادة بنحو 0.6% أو 85 نقطة عند 13994 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، بعد أن أعلنت “ميشيل بومان” عضو لجنة السوق المفتوحة بالبنك المركزي، أنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى زيادات إضافية في أسعار الفائدة من أجل خفض التضخم إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.