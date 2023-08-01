الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين مرتفعة بفعل توقعات توقف دورة التشديد النقدي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الإثنين بفعل توقعات توقف ‏دورة التشديد النقدي الحالية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.‏

وعززت بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة من توقعات إنهاء الاحتياطي ‏الفيدرالي لدورة التشديد النقدي ، ما أدى لزيادة إقبال المستثمرين على سوق المعدن ‏الأصفر وسط اتجاه الدولار نحو الانخفاض للشهر الثاني على التوالي. ‏

توقف دورة التشديد النقدي

وازدادت آمال المستثمرين بشأن احتمالات تحقق سيناريو الهبوط الناعم -خفض ‏التضخم دون إحداث ركود- في أكبر اقتصادات العالم خلال الأسابيع الأخيرة، حيث ‏أظهرت البيانات الاقتصادية مرونة سوق العمل في ظل تباطؤ التضخم، مع ‏استمرار تحقيق الشركات والبنوك لأرباح خلال الربع الثاني وبشكل أفضل من ‏المتوقع.‏

كما يستمر تدفق نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي المنتهي بنهاية ‏يونيو الماضي، ومن أهم الشركات التي ستعلن نتائجها هذا الأسبوع آبل ‏وأمازون دوت كوم.‏

وتظهر بيانات أداة “فيد ووتش” بلوغ نسبة التوقع بتثبيت الفيدرالي للفائدة 60% ‏خلال العام الجاري، فضلاً عن إشارة صانعي السياسة النقدية لدى المركزي ‏الأوروبي خلال الاجتماع الماضي إلى احتمالية التوقف عن رفع الفائدة مستقبلاً.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.3% ‏‏(100 ‏نقطة) ‏إلى 35559 نقطة.‏

وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 ‏نقاط) ‏إلى 4588 نقطة.

وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.2% (حوالي 29 نقطة) إلى 14346 ‏نقطة.