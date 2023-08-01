الأسهم الأمريكية تغلق الأثنين مرتفعة بفعل توقعات توقف دورة التشديد النقدي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الإثنين بفعل توقعات توقف دورة التشديد النقدي الحالية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
وعززت بيانات التضخم الأخيرة في الولايات المتحدة من توقعات إنهاء الاحتياطي الفيدرالي لدورة التشديد النقدي ، ما أدى لزيادة إقبال المستثمرين على سوق المعدن الأصفر وسط اتجاه الدولار نحو الانخفاض للشهر الثاني على التوالي.
توقف دورة التشديد النقدي
وازدادت آمال المستثمرين بشأن احتمالات تحقق سيناريو الهبوط الناعم -خفض التضخم دون إحداث ركود- في أكبر اقتصادات العالم خلال الأسابيع الأخيرة، حيث أظهرت البيانات الاقتصادية مرونة سوق العمل في ظل تباطؤ التضخم، مع استمرار تحقيق الشركات والبنوك لأرباح خلال الربع الثاني وبشكل أفضل من المتوقع.
كما يستمر تدفق نتائج الأعمال الفصلية للشركات عن الربع السنوي المنتهي بنهاية يونيو الماضي، ومن أهم الشركات التي ستعلن نتائجها هذا الأسبوع آبل وأمازون دوت كوم.
وتظهر بيانات أداة “فيد ووتش” بلوغ نسبة التوقع بتثبيت الفيدرالي للفائدة 60% خلال العام الجاري، فضلاً عن إشارة صانعي السياسة النقدية لدى المركزي الأوروبي خلال الاجتماع الماضي إلى احتمالية التوقف عن رفع الفائدة مستقبلاً.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.3% (100 نقطة) إلى 35559 نقطة.
وصعد مؤشر “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.2% (ما يعادل 7 نقاط) إلى 4588 نقطة.
وارتفع مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.2% (حوالي 29 نقطة) إلى 14346 نقطة.